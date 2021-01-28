Три российские партии объединились в одну

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Лидеры фракций «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении. Церемония подписания прошла в Государственном центральном музее современной истории России в четверг, 28 января.

Подписанный документ имеет «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». Данные пункты подразумевают усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение наказания за коррупцию, а также повышение МРОТ, пенсий и соцпособий. Также в манифесте предлагается постепенный отказ от Единого государственного экзамена.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что подписание манифеста является историческим событием. По его словам, объединение партий знаменует начало процесса объединения всех левых политических сил, передает ТАСС.

Ранее Сергей Миронов рассказал, что новая партия будет называться «Справедливая Россия — за правду».

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