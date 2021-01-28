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Жизнь после смерти: американка рассказала, что увидела после остановки сердца
Фото: pixabay.com

Жизнь после смерти: американка рассказала, что увидела после остановки сердца

Елена Фролова

В мире

Умершая почти на 40 секунд во время родов жительница США Стефани Арнольд рассказала, что видела после того, как ее сердце остановилось. Об этом сообщает New Inform, ссылаясь на документальный фильм Netflix.

По словам американки, на позднем сроке беременности у нее стало развиваться странное предчувствие. Она стала волноваться, что не переживет рождения своего второго ребенка. Ситуация усугублялась осложнениями здоровья. Ее прогноз сбылся лишь частично.

Во время операции по кесареву сечению произошло худшее, и сердце женщины остановилось. Спустя 37 секунд врачам удалось вновь его завести. Однако пациентка помнит, что с ней происходило в этот короткий промежуток.

— Я увидела анестезиолога у своих ног. Увидела, как какая-то медсестра прыгнула мне на грудь, чтобы сделать искусственное дыхание, — сообщила Стефани Арнольд.

По ее словам, она даже смогла рассмотреть новорожденного сына. При этом она увидела свою старшую дочь, которая в этот момент находилась в другой комнате. А после этого женщина начала «встречать» призраков — родственников, которые уже давно умерли.

Спустя некоторое время она почувствовала «втягивание в живот», а спустя пару секунд «оказалась в своем теле».

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