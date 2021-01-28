Три новые лаборатории для проведения ПЦР-тестов открыли в Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Три новые государственные лаборатории для проведения ПЦР-исследований на COVID-19 начали проводить анализы в Московской области. Как уточняет «Радио 1», они открылись на базе больниц в Красногорске, Пушкине и в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере.

За 24 часа они могут исследовать порядка тысячи образцов.

— Новые гослаборатории позволят увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие коронавируса, а также уменьшить нагрузку на уже действующие объекты, — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она также добавила, что на данный момент в Подмосковье работают 11 региональных лабораторий, одна федеральная и шесть частных. В сутки проводится свыше 30 тысяч ПЦР-исследований.

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