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Котяков: На меры по восстановлению занятости заложен почти 21 миллиард рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Котяков: На меры по восстановлению занятости заложен почти 21 миллиард рублей

Кирилл Николаев

Общество

Почти 21 миллиард рублей заложен в программах субъектов Российской Федерации на меры по восстановлению занятости. Об этом в четверг, 28 января, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, уровень занятости в России вернется к допандемическим показателям, если до конца 2021 года трудоустроится миллион человек. Котяков отметил, что в настоящее время составлены «паспорт занятости» и «портрет безработного» по каждому субъекту России, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в стране постепенно отступает. По его словам, на 100 тысяч населения в России приходится около 12 заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах.

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