Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Уголовные дела в отношении участников несанкционированных акций возбудили в Москве
Фото: СК РФ

Уголовные дела в отношении участников несанкционированных акций возбудили в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия

В столице возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом в четверг, 28 января, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что в субботу, 23 января, женщина, которая принимала участие в несанкционированной акции в центре столицы, около Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику правоохранительных органов несколько ударов в область туловища.

Во время допроса женщина 1985 года рождения полностью признала свою вину. В тот же день возле вышеуказанной площади другой участник несанкционированной акции, уроженец Псковской области, также применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии. Он с силой бросил в правоохранителя специальное ограждение.

Кроме того, жителя Санкт-Петербурга задержали за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции. Так, по информации следствия, возле дома на Невском проспекте он пытался прорвать оцепление.

На данный момент фигуранты задержаны. Специалисты проводят с ними необходимые следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Читайте также: Столичная полиция предупредила граждан об ответственности за несанкционированные акции

Санкт-Петербургнесогласованная акцияСК по Москве
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Бродский, вы сами не понимаете, что написали

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Британские университеты отменяют культуру

Александр Никонов
Александр Никонов

О, дивный новый мир, в котором ничего не скроешь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин в Давосе: услышат ли голос России западные «партнеры»

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не все спокойно в нидерландском королевстве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Все мнения
О проекте