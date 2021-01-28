Уголовные дела в отношении участников несанкционированных акций возбудили в Москве

Фото: СК РФ

В столице возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом в четверг, 28 января, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

Уточняется, что в субботу, 23 января, женщина, которая принимала участие в несанкционированной акции в центре столицы, около Пушкинской площади, нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику правоохранительных органов несколько ударов в область туловища.

Во время допроса женщина 1985 года рождения полностью признала свою вину. В тот же день возле вышеуказанной площади другой участник несанкционированной акции, уроженец Псковской области, также применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии. Он с силой бросил в правоохранителя специальное ограждение.

Кроме того, жителя Санкт-Петербурга задержали за применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции. Так, по информации следствия, возле дома на Невском проспекте он пытался прорвать оцепление.

На данный момент фигуранты задержаны. Специалисты проводят с ними необходимые следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

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