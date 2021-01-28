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Первые фото новой сверхзвуковой капсулы Hyperloop появились в Сети
Фото: Virgin Hyperloop

Первые фото новой сверхзвуковой капсулы Hyperloop появились в Сети

Кирилл Николаев

Технологии

Компания Virgin Hyperloop опубликовала фотографии новой сверхзвуковой капсулы. Об этом сообщили на сайте организации.

Отмечается, что в последнюю версию пассажирской капсулы добавили такие функции, как беспроводная зарядка, световой люк с имитацией естественного света и светодиодные табло для уведомления о скорости перемещения. Капсула рассчитана на 28 человек.

Первые фото новой сверхзвуковой капсулы Hyperloop появились в СетиФото: Virgin Hyperloop

Вакуумные поезда будут курсировать на трех континентах и в пяти странах. При помощи новой сверхзвуковой капсулы можно будет путешествовать в города, расположенные на расстоянии сотен километров. Например, от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско можно будет добраться за 43 минуты.

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