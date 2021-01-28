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Медики рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о диабете
Фото: pexels.com / PhotoMIX Company

Медики рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о диабете

Елена Фролова

Здоровье

Признаками развития диабета второго типа могут служить несколько причин. Среди них эксперты-эндокринологи называют резкое изменение массы тела, сильную жажду и частое мочеиспускание. Об этом сообщает НСН.

Также в этом списке находятся плохое заживление ссадин, чрезмерная усталость, проблемы со зрением, покалывание в руках и ногах. Медики рекомендуют обращаться за помощью к врачам, если у человека наблюдается более одного из указанных признаков. Точный диагноз сможет поставить только медицинский специалист.

В качестве профилактики заболевания рекомендуется чаще заниматься спортом и следить за питанием.

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