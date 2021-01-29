Сотрудники российских компаний рассказали, как защищаются от COVID-19 на работе

Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва»

Эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, какие меры по защите от коронавируса применяют сотрудники российских компаний во время работы.

Отмечается, что более половины респондентов предпочитают чаще мыть руки и использовать антисептик. А 51 процент опрошенных рассказали, что носят во время рабочего дня медицинские маски.

Около 29 процентов участников опроса стараются выдерживать социальную дистанцию, 14 процентов респондентов признались, что пользуются перчатками на рабочем месте для защиты от COVID-19. Однако 13 процентов опрошенных заявили, что никакими мерами защиты от инфекции не пользуются.

В опросе приняли участие четыре тысячи россиян из всех субъектов страны, сообщает RT.

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