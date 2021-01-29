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Более 30 тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье в ночь на 29 января
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 30 тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье в ночь на 29 января

Елена Фролова

Общество

Дорожные службы Московской области расчистили от снега свыше 30 тысяч километров дорог в ночь с 28 на 29 января. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минтранс.

Отмечается, что накануне подмосковные коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за обильного снегопада. За 28 января было расчищено от осадков более 22 тысяч километров дорог.

— Работы не прекращались и ночью. В них было задействовано свыше тысячи единиц спецтехники и более 1,2 тысячи дорожных рабочих, — сообщил руководитель ведомства Алексей Гержик.

По его словам, противогололедным материалом было обработано более 13,4 тысячи километров дорог. На 29 января синоптики прогнозируют в области оттепель с мокрым снегом и гололедицей.

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