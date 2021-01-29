Спектакли с участием Василия Ланового снимут с репертуара Театра Вахтангова

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Театр Вахтангова выводит из своего репертуара спектакли, в которых играл народный артист СССР Василий Лановой. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил директор учреждения Кирилл Крок.

Видео: Агентство городских новостей «Москва»

— Спектакля «Посвящение Еве» без Василия Семеновича, конечно же, не будет. И «Последние луны» тоже, — подтвердил он.

Вместе с тем для зрителей готовится спектакль «Война и мир» в новой постановке Римаса Туминаса. Старого князя в этом действе должен был играть Лановой.

Как уточнил Крок, в последний раз Василий Семенович вышел на сцену 24 декабря, играя в «Последних лунах». Затем он заболел коронавирусом, и недуг оказался сильнее, передает РИА Новости.

Напомним, Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Церемония прощания с артистом пройдет 1 февраля в стенах вахтанговского театра. Затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, и это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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