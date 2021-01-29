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Новая эстакада увеличит пространство для пешеходов на территории «Большого Сити»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Новая эстакада увеличит пространство для пешеходов на территории «Большого Сити»

Анастасия Колоскова

Город

Москомархитектуры планирует строительство эстакады с дополнительным съездом с Третьего транспортного кольца (ТТК), что позволит увеличить площадь пешеходных пространств возле международного делового центра «Москва-Сити». Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Концепцию развития пешеходных пространств территории «Большого Сити» разрабатывает Институт Генплана Москвы под руководством Москомархитектуры.

— В рамках концепции рассматривается возможность строительства эстакады с дополнительным съездом с ТТК на 1-й Красногвардейский проезд. Новая эстакада позволит развести общегородские и районные транспортные потоки и разгрузить основные магистрали, а также увеличить площадь зеленых зон, которых сейчас здесь остро не хватает, — уточнил Кузнецов.

Новая эстакада увеличит пространство для пешеходов на территории «Большого Сити»Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Так, благоустроенная пристанционная площадь появится перед выходом со станции метро «Международная» и станции МЦК «Деловой центр». От площади на южную набережную, к комплексам «Северная башня» и «Нева Тауэрс» будет вести линейный парк. Его и парки «Красная Пресня» и «Красногвардейские пруды» соединят в единый рекреационный комплекс аллеи вдоль новой эстакады и узких проездов.

По словам начальника управления перспективных проектов Института Генплана Москвы Виталия Лутца, проезжая часть на Пресненской набережной будет сужена за счет перераспределения транспортных потоков. Благодаря этому решению будет расширена пешеходная часть набережной.

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