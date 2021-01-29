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Санкт-Петербург начнет сворачивание коек для пациентов с коронавирусом
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Санкт-Петербург начнет сворачивание коек для пациентов с коронавирусом

Елена Фролова

Здоровье

Постепенное сворачивание коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, планируют запустить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

Вторая волна пандемии коронавируса пошла на спад. В связи со снижением числа госпитализаций в городе планируется снизить количество стационаров для лечения зараженных коронавирусной инфекцией. Медицинские учреждения, которые будут возвращены к обычной работе, назвал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто.

— В ближайшее время к обычному режиму вернется Мариинская больница. Это значительно улучшит ситуацию в городе, — пояснил Евгений Шляхто.

То же, по его словам, произойдет с Детской больницей имени Филатова, а также институтом Поленова.

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