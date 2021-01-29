Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СК заявил об отсутствии детей среди погибших в ДТП под Самарой
Фото: Pixabay / Fleimax

СК заявил об отсутствии детей среди погибших в ДТП под Самарой

Кирилл Николаев

Происшествия

Детей среди погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика под Самарой нет. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Отмечается, что водитель автобуса погиб. По данным следствия, рейсовый автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область, сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли десять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Число госпитализированных после ДТП в Самарской области возросло до 13

Самарская областьГСУ СК РФДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Олег Сыров
Олег Сыров

Сволочами были все — и красные, и белые

Все мнения
О проекте