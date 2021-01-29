СК заявил об отсутствии детей среди погибших в ДТП под Самарой

Фото: Pixabay / Fleimax

Детей среди погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузовика под Самарой нет. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Отмечается, что водитель автобуса погиб. По данным следствия, рейсовый автобус ехал из Сызрани в Ульяновскую область, сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли десять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Число госпитализированных после ДТП в Самарской области возросло до 13