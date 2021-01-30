Сын блогерши погиб, купаясь с телефоном в ванной

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Сын блогерши Анастасии Сосновской, которая известна пользователям своими рассказами об искусстве, погиб, купаясь в ванной со смартфоном. Мать мальчика рассказала, что два дня они не могли понять, что же случилось с ребенком, но потом стало известно, что школьник умер от удара током.

— 10 января мы потеряли сына. Ему было 12. Абсолютно здоровый. Счастливый. С большими планами. Мы реанимировали его 40 минут, но ничего не помогло. Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке, — написала блогер на своей странице в соцсети Instagram.

Выяснилось, что подросток отправился в ванну, взяв с собой iPhone 4s. Он поставил смартфон на зарядку, что и привело к трагедии, когда гаджет упал в воду. Блогер сообщила, что сын успел отбросить упавший ему на живот телефон через пару секунд, но этого времени хватило, чтобы произошли непоправимые последствия.

Сосновская отметила, что хочет предупредить родителей и детей об опасности нахождения в ванной с телефоном.

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