Строительство горнолыжных склонов и трамплина завершат на Воробьевых горах к концу года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, природный заказник Воробьёвы горы Карта всех событий

Строительство трех горнолыжных склонов и 40-метрового трамплина закончат на Воробьевых горах к концу 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 29 января.

— У нас развивается огромный спортивный кластер «Воробьевы горы». Его мы реализуем совместно с инвесторами. Часть трамплинов и спортивной инфраструктуры по горнолыжным видам спорта будет реализовывать инвестор, часть у нас в адресной инвестиционной программе. По нашей части мы будем строить 40-метровый трамплин, будем строить три горнолыжных склона. К концу этого года поставлена задача строительно-монтажные работы завершить, — сказал он, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее Загрутдинов сообщил, что спортивный кластер в Мневниковской пойме могут построить в 2026–2028 годах. По его словам, проект предполагает активное участие инвесторов.

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