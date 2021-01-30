Главу пресс-службы президента Киргизии заподозрили в вымогательстве взятки
Руководителя пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулова задержали за вымогательство взятки. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности в субботу, 30 января.
Уточняется, что Анаркулов, предположительно, вымогал крупную сумму у претендента на одну из руководящих государственных должностей. За взятку он планировал положительно решить вопрос о назначении, сообщает ТАСС.
— Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере, — говорится в сообщении.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за вымогательство взяток.
Читайте также: Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии