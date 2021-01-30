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Врачи рассказали, на какое заболевания указывают сосудистые звездочки на теле
Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Врачи рассказали, на какое заболевания указывают сосудистые звездочки на теле

Виктория Родимкина

Здоровье

Появление сосудистых звездочек на теле является одним из симптомов жирового гепатоза, который характеризуется скоплением жира внутри организма.

Чаще всего это заболевание поражает людей с лишним весом или ожирением. Оно развивается в несколько стадий, а последняя из них может привести к полному повреждению печени, чреватому летальным исходом.

Распознать жировой гепатоз можно только на последних стадиях. Сосудистые звездочки, которые образуются из-за локального расширения капилляров на поверхности кожи, являются одним из симптомов. Они появляются обычно на спине, груди, лице и плечах.

Среди симптомов также пожелтение кожи, воспаление лимфатических узлов на шее. Чтобы избежать жирового гепатоза, необходимо следить за весом и придерживаться здорового питания, сообщает ФАН.

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