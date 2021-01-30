«Оттянулись по полной»: Галкин опубликовал видео прогулки с дочкой

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Артист Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором показал, как он отдыхает с дочкой Лизой. Звездный отец соорудил горку для катания, а также позаботился о безопасности ребенка.

— Сделали горку со специальными углублениями, чтобы огибать деревья, одно даже затянули поролоном — получился настоящий мини-бобслей. Пока Гарри занимается французским, мы с Лизой оттянулись по полной, — написал Максим в посте на своей странице в Instagram.

Подписчики с восторгом принялись обсуждать видео в комментариях.

«Озорники, а радости сколько, мило!»; «Максим, вы прекрасный отец»; «Только аккуратнее»; «Папа — высший класс!» — написали поклонники под постом.

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