«Прекрасная пара»: Вера Брежнева поделилась редким снимком с супругом

Фото: Youtube.com / FAMETIME TV

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимком со своим супругом Константином Меладзе. На фотографии она со своим мужем запечатлена во время занятий скандинавской ходьбой.

— Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро. Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы, — подписала Брежнева пост в своем Instagram.

Подписчики пришли в восторг от новой публикацией звезды, которая редко выставляет совместные фото с мужем. Поклонники осыпали пару комплиментами.

«Прекрасная пара, любовь и умиротворение на фото»; «Красивые и талантливые»; «Первый раз вижу совместное фото, да еще и скандинавская ходьба! Круто!», — написали поклонники под постом.

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