Закрытые 31 января заведения столицы откроют после 19:00
Заведения общепита и торговли в центре столицы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, смогут открыться после 19:00. Об этом сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По руководителя ведомства, магазины и кафе смогут продолжить работу по графику, в том числе и ночью.
Ранее Алексей Немерюк заявил, что заведения общепита и торговли, расположенные в районах Москвы, где в воскресенье, 31 января, ограничат движение, будут в этот день закрыты.
Также сообщалось, что семь станций Московского метрополитена будут закрыты на вход и выход с 08:00 воскресенья, 31 января, в связи с возможным проведением в столице несогласованной акции.
Читайте также: МВД призвало россиян воздержаться от участия в несанкционированных акциях