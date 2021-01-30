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Закрытые 31 января заведения столицы откроют после 19:00
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Закрытые 31 января заведения столицы откроют после 19:00

Анастасия Колоскова

Общество

Заведения общепита и торговли в центре столицы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, смогут открыться после 19:00. Об этом сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По руководителя ведомства, магазины и кафе смогут продолжить работу по графику, в том числе и ночью.

Ранее Алексей Немерюк заявил, что заведения общепита и торговли, расположенные в районах Москвы, где в воскресенье, 31 января, ограничат движение, будут в этот день закрыты.

Также сообщалось, что семь станций Московского метрополитена будут закрыты на вход и выход с 08:00 воскресенья, 31 января, в связи с возможным проведением в столице несогласованной акции.

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Алексей Немерюккафе и рестораныоткрытие
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