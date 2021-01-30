Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тунис зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Тунис зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»

Анастасия Колоскова

В мире

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в субботу, 30 января, сообщило министерство здравоохранения страны.

Вакцина получила временную регистрацию после клинических испытаний, согласно которой она сможет распространяться на тунисском рынке в течение одного года.

Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». До нее это сделали Алжир и Гвинея.

За время пандемии в Тунисе зарегистрировано более 206 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 154 тысяч пациентов вылечились, 6599 человек скончались.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении и Гвинее.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ ожидает получить основные данные о вакцине «Спутник V» в ближайшее время

вакцинаАфрика«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте