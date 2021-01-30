Тунис зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Об этом в субботу, 30 января, сообщило министерство здравоохранения страны.

Вакцина получила временную регистрацию после клинических испытаний, согласно которой она сможет распространяться на тунисском рынке в течение одного года.

Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». До нее это сделали Алжир и Гвинея.

За время пандемии в Тунисе зарегистрировано более 206 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 154 тысяч пациентов вылечились, 6599 человек скончались.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении и Гвинее.

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