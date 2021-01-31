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Макрон призвал Великобританию определиться с союзником
Эммануэль Макрон отметил, что Франция и Великобритания остаются союзниками / Фото: Официальный сайт президента РФ

Макрон призвал Великобританию определиться с союзником

Юлия Курганова

Политика

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что Великобритания должна определиться с приоритетами во внешней политике и не пытаться одновременно быть близким союзником с Европейским союзом (ЕС) и Соединенными Штатами.

— Какой курс выберет Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром, — заявил он.

Французский лидер добавил, что власти Британии пытаются обещать своим гражданам сразу все. Но если Лондон выберет курс на трансатлантическую политику, то ему придется дать разъяснения ЕС, потому что это будет расходиться с правилами Европейского союза в рыночной сфере.

Также Макрон отметил, что Франция и Великобритания остаются союзниками, сообщает издание The Guardian.

Напомним, Великобритания и Европейский союз завершили переходный период по Brexit 31 декабря 2020 года. При этом в силу вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.

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ВеликобританияЭммануэль МакронСША
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