Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ангар частично обрушился при пожаре на рынке «Каширский двор»
Фото: АГН «Москва»

Ангар частично обрушился при пожаре на рынке «Каширский двор»

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Каширское шоссе, 19к1 Карта всех событий

На рынке «Каширский двор», который расположен в районе 33-го километра МКАД в воскресенье, 31 января, произошел пожар. Горит ангар на площади 100 квадратных метров.

Отмечается, что произошло частичное обрушение сооружения.

В настоящее время данных о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Москве ребенка и взрослого. На юго-востоке столицы в воскресенье, 31 января, произошел крупный пожар в девятиэтажном доме на Окской улице.

Читайте также: Пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом на северо-западе Москвы

пожарМКАДангар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте