Ангар частично обрушился при пожаре на рынке «Каширский двор»

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Россия, Москва, Каширское шоссе, 19к1 Карта всех событий

На рынке «Каширский двор», который расположен в районе 33-го километра МКАД в воскресенье, 31 января, произошел пожар. Горит ангар на площади 100 квадратных метров.

Отмечается, что произошло частичное обрушение сооружения.

В настоящее время данных о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Москве ребенка и взрослого. На юго-востоке столицы в воскресенье, 31 января, произошел крупный пожар в девятиэтажном доме на Окской улице.

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