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Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Москве ребенка и взрослого
Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Москве ребенка и взрослого

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Окская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы в воскресенье, 31 января, произошел крупный пожар в девятиэтажном доме на Окской улице. Горела квартира на втором этаже здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС воспользовались автолестницей, чтобы спасти из пылающей квартиры людей. Им удалось вызволить из горящего жилья ребенка и взрослого человека.

В настоящее время пожарные продолжают работать на месте происшествия, информации о причинах возгорания и пострадавших на данный момент не поступало, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали из-за вспышки газовоздушной смеси в кафе на северо-востоке столицы. Кафе расположено на втором этаже трехэтажного здания по адресу: улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 2 (СВАО).

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