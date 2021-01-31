Еще 18 359 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России зафиксировано 18 359 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в воскресенье, 31 января, в своем Telegram-канале.

Среди заболевших 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Отмечается, что в течение суток в стране полностью вылечились 20 040 человек, скончались — 485.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 3 850 439 случаев коронавируса, из них 3 300 004 пациента полностью вылечились. За весь период врачи зафиксировали 73 182 летальных исхода.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Новые пациенты выявлены в 84 регионах страны. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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