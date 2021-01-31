За минувшие сутки в Москве выявили 2284 новых случая коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Москве за последние сутки выявили 2284 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.

В городе за все время пандемии зафиксировали 930 072 случая коронавируса, скончались от инфекции, по последним данным, 13 434 человека, а вылечились 5502 пациента.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 19 032 новых случая коронавируса.

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