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Задержан мужчина, призывавший к участию в несогласованных мероприятиях в Москве
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Задержан мужчина, призывавший к участию в несогласованных мероприятиях в Москве

Никита Абрамов

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнего мужчину, который призывал к участию в несанкционированных мероприятиях. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба МВД по Москве.

По данным правоохранительных органов, гражданин опубликовал два видеообращения, в которых призывал жителей столицы выйти 31 января на несанкционированное публичное мероприятие, а также применить насилие в отношении полиции.

— Данный гражданин доставлен в отдел полиции, где он дал признательные показания и принес публичные извинения перед сотрудниками полиции и членами их семей, а также призвал граждан не участвовать в несанкционированном публичном мероприятии, — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент проводится проверка и собирается материал для возбуждения уголовного дела.

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