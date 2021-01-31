Сергей Собянин рассказал о постепенном снятии антиковидных ограничений в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице продолжают смягчать антиковидные ограничения. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Часть ограничений уже была снята 22 января для музеев, библиотек, учреждений культуры, детских развлекательных центров. В театрах вместимость залов повысили до 50 процентов. Студентам колледжей было разрешено вернуться к очному образованию, а работодателям — самим решать, возвращать ли сотрудников в офис. Кроме того, были сняты ограничения на ночную работу клубов и ресторанов.

— В первую очередь, конечно, отменяем те меры, которые касаются напрямую экономики города. Но делаем все-таки взвешенно, с оглядкой на то, чтобы не нарушить это хрупкое равновесие, эту хрупкую динамику улучшений. Видим то, что происходит в других странах, — это, конечно, вызывает тревогу, — пояснил мэр.

Сергей Собянин уточнил, что дальнейшее снятие ограничений будет зависеть от эпидемической ситуации в городе.

Благодаря спаду заболеваемости, часть больниц вернется к обычному режиму работы. Так, стационары для пациентов с коронавирусом перестанут работать в Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева, Больнице имени С. С. Юдина, № 51, двух корпусах Больницы имени С. И. Спасокукоцкого и Научно-практическом центре наркологии.

— У нас загрузка достигала 14 тысяч, сейчас мы на отметке ниже 10, в районе девяти тысяч коек, одномоментно заполненных. Четыре больницы закрываются на санитарную обработку, чистку, приведение в порядок и будут находиться в резерве. В случае необходимости мы их будем также включать в работу, — уточнил Сергей Собянин.

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