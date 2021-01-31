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Поезда проезжают без остановок еще две станции столичного метро
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Поезда проезжают без остановок еще две станции столичного метро

Никита Абрамов

Транспорт
Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Станции столичного метро «Красносельская» и «Сокольники» Сокольнической линии закрыты на вход и выход. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Красносельская». Поезда проезжают без остановок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Уточняется, что те же меры приняты и на станции метрополитена «Сокольники».

Ранее сообщалось об изменениях в режиме работы общественного транспорта в центре столицы.

Читайте также: Дептранс попросил горожан соблюдать правила дорожного движения

«Сокольники»Московский метрополитенметро «Красносельская»
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