Песков: Продление ДСНВ стало успехом человечества и дипломатии президента РФ

Фото: Администрация президента РФ

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стоит считать успехом дипломатии президента России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В пятницу, 29 января, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, который продлевает ДСНВ с США на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

— Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента, — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства аргументированно отметил важность продленного документа. По словам пресс-секретаря, в настоящее время соглашение является «краеугольным документом», позволяющим сдерживать «стратегический наступательный потенциал» США и России.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3) был заключен между США и Россией в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Читайте также: Президент РФ заявил, что продление ДСНВ является шагом в верном направлении