Китай временно запретил въезд в страну иностранцам из Канады

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Китай на время закрыл въезд в страну всем иностранцам из Канады. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в китайском консульстве в Торонто.

Уточняется, что запрет касается и иностранцев, которые имеют вид на жительство в Китае, а также разрешение на работу. Въехать не смогут также граждане, направляющиеся в страну по личным делам и для воссоединения с семьей. Запрет не касается тех, кто имеет дипломатические и служебные визы.

СМИ сообщили, что это стало ответным шагом Китая на введенные Канадой ограничения на въезд, которые непосредственно связаны с угрозой распространения коронавируса, передает Интерфакс.

Все прибывающие в Канаду пассажиры авиакомпаний будут проходить тест на COVID-19 в аэропорту и за свой счет ждать в отеле до трех дней его результатов, уточнил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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