Евросоюз исключил Японию из списка стран для открытия внешних границ
Европейский союз (ЕС) внес изменения в список третьих стран, с которыми членам организации рекомендовано открыть внешние границы. Об этом говорится в заявлении ЕС.
Отмечается, что из списка была исключена Япония. Теперь в перечне осталось всего семь стран, а именно: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Сингапур и Китай.
Соответствующие рекомендации вступают в силу с 28 января.
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