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Евросоюз исключил Японию из списка стран для открытия внешних границ
Фото: flickr.com/Ubé

Евросоюз исключил Японию из списка стран для открытия внешних границ

Кирилл Николаев

В мире

Европейский союз (ЕС) внес изменения в список третьих стран, с которыми членам организации рекомендовано открыть внешние границы. Об этом говорится в заявлении ЕС.

Отмечается, что из списка была исключена Япония. Теперь в перечне осталось всего семь стран, а именно: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Сингапур и Китай.

Соответствующие рекомендации вступают в силу с 28 января.

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