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Генсек ООН выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины от COVID-19
Фото: twitter.com/ParisMatch

Генсек ООН выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины от COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) как можно быстрее зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса.

По словам генсека ООН, он знает, что между Москвой и ВОЗ идут переговоры по этому поводу.

— Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (вакцина — прим. «ВМ») будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно, — пояснил Антониу Гутерриш.

Он отметил, что российская вакцина может быть использована в миссиях ООН и сыграть важную роль в борьбе с коронавирусом. Препарат может помочь в самых уязвимых областях, в которых нужна вакцина — и для сотрудников, и для местного населения, которое поддерживается во время миротворческих миссий, передает слова Гутерриша ТАСС.

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