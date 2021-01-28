Генсек ООН выразил надежду на скорую регистрацию ВОЗ российской вакцины от COVID-19

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) как можно быстрее зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса.

По словам генсека ООН, он знает, что между Москвой и ВОЗ идут переговоры по этому поводу.

— Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она (вакцина — прим. «ВМ») будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно, — пояснил Антониу Гутерриш.

Он отметил, что российская вакцина может быть использована в миссиях ООН и сыграть важную роль в борьбе с коронавирусом. Препарат может помочь в самых уязвимых областях, в которых нужна вакцина — и для сотрудников, и для местного населения, которое поддерживается во время миротворческих миссий, передает слова Гутерриша ТАСС.

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