Жителей столицы предупредили о задержке автобусов в Сокольниках

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

В районе Сокольники и на улице Матросская Тишина временно ограничено движение автобуса, следующего по маршруту 78. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает Департамент транспорта Москвы.

—В связи с ограничениями временно нет движения автобусов по маршруту 78 в районе Сокольников и на улице Матросская Тишина, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось об изменениях в режиме работы общественного транспорта в центре столицы.

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