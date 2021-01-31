Станция метро «Сокольники» заработала в штатном режиме

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Сокольники Карта всех событий

Станция метрополитена «Сокольники» работает в штатном режиме. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что станцию открыли для пассажиров на вход и выход. Там вновь останавливаются поезда.

Ранее сообщалось, что станции столичного метро «Красносельская» и «Сокольники» Сокольнической линии были закрыты на вход и выход по требованию полиции.

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