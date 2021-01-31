В МИД России назвали поощрение протестов частью стратегии США по сдерживанию РФ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Министерство иностранных дел России обратило внимание представителей Соединенных Штатов на ответственность за распространение ложной информации о несогласованных акциях. Об этом в воскресенье, 31 января, говорится в сообщении дипведомства в социальной сети Facebook.

Уточняется, что вмешательство США в дела РФ — доказанный факт. Кроме того, поддержка нарушений закона государственным секретарем Энтони Блинкеном является еще одним подтверждением роли Вашингтона в этом вопросе.

— Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России, — уточнили в дипведомстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о политике американских социальных сетей в отношении посольств РФ.

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