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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 102 миллиона
/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 102 миллиона

Юлия Ямпольская

Здоровье

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 102 миллиона человек. Согласно опубликованным в воскресенье, 31 января, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось до 13 915.

Уточняется, что в ВОЗ поступили сведения о 102 083 344 инфицированных COVID-19 и 2 209 195 умерших.

Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — свыше 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (свыше девяти миллионов), на четвертом — РФ (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона), сообщает РИА Новости.

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