В РАН оценили влияние магнитных бурь на здоровье человека

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Магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По словам специалиста, существуют данные о том, что самочувствие людей ухудшается во время повышенной солнечной активности.

— Если метеозависимому человеку скажете, то он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо, — рассказал он в эфире телеканала «Звезда».

Помимо этого, астроном подчеркнул, что эти данные об ухудшении самочувствия являются «статистическими». Он уточнил, что во время бурь повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне различных стрессов, с которыми человек сталкивается в жизни.

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