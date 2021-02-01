Зеленский назвал штурм Капитолия сильным ударом по американской демократии

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Штурм здания Конгресса Соединенных Штатов Америки 6 января стал сильным ударом по американской демократии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios.

Украинский лидер заявил, что ситуация с протестующими в Америке его шокировала.

— Я был очень удивлен. Я не мог представить, чтобы нечто подобное было возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии Соединенных Штатов, — отметил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что на Украине привыкли считать демократические институты идеальными, в которых власть передается спокойно. По словам президента, он предполагал, что подобное может быть в мире, но только не в США.

Зеленский добавил, что после таких событий миру стало сложнее смотреть на Америку как на символ демократии.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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