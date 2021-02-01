«Просыпалась каждый час»: невестка Валерии рассказала о первой бессонной ночи из-за дочки
Супруга Арсения Шульгина Лиана рассказала подписчикам о первой бессонной ночи, которую она провела рядом с маленькой дочерью. Малышке 1 февраля исполнился месяц.
— Мы сегодня первый раз не спали ночью. Малышка просыпалась каждый час. Не плакала, не капризничала, просто не спала. Десять минут не спит, час спит… Лежала всю ночь, смотрела на меня! — написала Лиана в разделе Stories Instagram-аккаунта.
Она призналась, что этой ночью маленькая Селин впервые засмеялась. Это настолько умилило молодую маму. По ее словам, она готова «ради такого» не спать ночью.
Шульгина назвала «лучшим за сегодня» сообщение от своей мамы, которая предложила забрать малышку, чтобы дать Лиане выспаться.
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