Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Просыпалась каждый час»: невестка Валерии рассказала о первой бессонной ночи из-за дочки
Фото: youtube.com / Новости в мире звезд

«Просыпалась каждый час»: невестка Валерии рассказала о первой бессонной ночи из-за дочки

Анастасия Колоскова

Звезды

Супруга Арсения Шульгина Лиана рассказала подписчикам о первой бессонной ночи, которую она провела рядом с маленькой дочерью. Малышке 1 февраля исполнился месяц.

— Мы сегодня первый раз не спали ночью. Малышка просыпалась каждый час. Не плакала, не капризничала, просто не спала. Десять минут не спит, час спит… Лежала всю ночь, смотрела на меня! — написала Лиана в разделе Stories Instagram-аккаунта.

Она призналась, что этой ночью маленькая Селин впервые засмеялась. Это настолько умилило молодую маму. По ее словам, она готова «ради такого» не спать ночью.

«Просыпалась каждый час»: невестка Валерии рассказала о первой бессонной ночи из-за дочкиФото: instagram.com/lianashulginaa

Шульгина назвала «лучшим за сегодня» сообщение от своей мамы, которая предложила забрать малышку, чтобы дать Лиане выспаться.

Читайте также: «Хороший папа»: подписчики восхитились отцовскими качествами Плющенко

мамадочьпевица Валерия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте