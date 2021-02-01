«Просыпалась каждый час»: невестка Валерии рассказала о первой бессонной ночи из-за дочки

Фото: youtube.com / Новости в мире звезд

Супруга Арсения Шульгина Лиана рассказала подписчикам о первой бессонной ночи, которую она провела рядом с маленькой дочерью. Малышке 1 февраля исполнился месяц.

— Мы сегодня первый раз не спали ночью. Малышка просыпалась каждый час. Не плакала, не капризничала, просто не спала. Десять минут не спит, час спит… Лежала всю ночь, смотрела на меня! — написала Лиана в разделе Stories Instagram-аккаунта.

Она призналась, что этой ночью маленькая Селин впервые засмеялась. Это настолько умилило молодую маму. По ее словам, она готова «ради такого» не спать ночью.

Фото: instagram.com/lianashulginaa

Шульгина назвала «лучшим за сегодня» сообщение от своей мамы, которая предложила забрать малышку, чтобы дать Лиане выспаться.

Читайте также: «Хороший папа»: подписчики восхитились отцовскими качествами Плющенко