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В Москве выявили 2037 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 2037 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице за последние 24 часа выявили 2037 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, общее число заболевших достигло 932 109.

В России за сутки выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 437 летальных исходов.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, что осложнения после коронавируса могут проявляться даже после отрицательных тестов на COVID-19. Она объяснила, на какие симптомы нужно обратить внимание.

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