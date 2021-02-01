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Столичный Росреестр сообщил о рекордах по количеству электронных обращений
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичный Росреестр сообщил о рекордах по количеству электронных обращений

Ксения Монахова

Город

Седьмой месяц подряд столичный Росреестр фиксирует рекорд по числу принятых электронных обращений. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Москве.

Отмечается, что в 2020 году организацией было принято 61 377 заявлений в электронном формате на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году. В декабре столичный Росреестр принял наибольшее количество обращений онлайн — 62 348. Это на 21 процент превышает ноябрьские показатели.

По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в 2020 году в столице число принятых заявлений в электронном виде увеличивалось каждый месяц. Он отметил, что единственным исключением стал апрель прошлого года, когда в городе вводились ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.

— Однако уже в мае заявители «распробовали» возможности электронных услуг ведомства, и количество обращений выросло на 14 процентов, при этом ограничения в Москве еще не были сняты. Ну а рекорды начались с июня: каждый месяц, включая декабрь, мы фиксировали наивысший показатель по числу заявлений онлайн за все время оказания услуг в электронной форме, — добавил Майданов.

Самое большое число онлайн-обращений по-прежнему поступает в московский Росреестр от физических лиц, однако в сравнении с 2019 годом их количество сократилось с 64 процентов до 57, тогда как количество заявок от юридических лиц увеличились с 27 процентов до 36.

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