Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в столице. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прощание с актером прошло в театре имени Вахтангова. Проститься с ним пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры России Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие.

Актера похоронили с воинскими почестями. Его могила расположена неподалеку от могилы писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Напомним, Василий Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, и это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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