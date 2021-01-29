Исполнитель бессмертных ролей: каким коллеги запомнят Василия Ланового

Фото: mos.ru

В Москве на 88-м году жизни скончался актер театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог и народный артист России Василий Лановой. Несколько недель назад он попал в больницу с коронавирусом. Врачи до последнего боролись за жизнь мэтра, но медицина оказалась бессильна. Поздним вечером 28 января Лановой скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

«Вечерняя Москва» собрала самые яркие воспоминания о легендарном артисте, которыми поделились коллеги и близкие Василия Семеновича.

Как призналась народная артистка СССР Людмила Чурсина, в Ланового, главного красавца отечественного кино, были влюблены абсолютно все женщины страны. По ее словам, актер был не только потрясающе красивым человеком, но и удивительно интересной и яркой личностью.

— Лично для меня знакомство с ним началось с киноленты «Аттестат зрелости». Когда я смотрела, даже дышать не могла из-за того, как он был красив, неповторим и гармоничен в этой роли, — рассказала актриса.

Чурсина отметила, что таких артистов, как Лановой, больше нет.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

По воспоминаниям кинорежиссера Владимира Наумова, актер для того, чтобы вжиться в роль, шел на риск:

— В один из съемочных дней у него была температура 40 градусов. Об этом знали только я и он. Он все равно продолжал играть. Еще я помню, как он голыми руками свинчивал рельсы, которые перемерзали во время съемок «Павла Корчагина». Я ему говорил, чтобы он надел перчатки. На что он отвечал мне: «Нет, я хочу почувствовать ту же боль, те же ощущения, которые испытывал мой герой».

Наумов подчеркнул, что из-за аристократической внешности Ланового вечно звали на роли героев-искусителей или принцев, что его приводило в ярость. Сыграть Корчагина для Ланового, по словам собеседника «ВМ», стало принципиальным делом.

— Он всегда мечтал играть характерных героев. И в «Павле Корчагине» он всей съемочной группе показал, что он сделан из стали, — отметил режиссер.

Фото: Олег Бурнаев / Музей Победы

Безмерную любовь и уважение испытывала к «принцу Грею» отечественного кино актриса и телеведущая Эвелина Бледанс. В своем Instagram-аккаунте она очень эмоционально отреагировала на весть о смерти актера:

— Проклятый ковид забрал у нас великого артиста Василия Семеновича Ланового. Шесть лет подряд как ведущая церемонии я приглашала его на сцену открывать и закрывать детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека», — написала Бледанс.

Актриса призналась, что Лановой любил устраивать встречи с коллегами, на которых с удовольствием читал стихи, пел песни и веселился со всеми, «как мальчишка».

Бледанс отметила, что для нее, как и для миллионов россиян, Лановой — это великий артист, прекрасной души человек и легенда.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Эпохой в истории советского кино и русской культуре назвал Ланового режиссер Карен Шахназаров. По его мнению, артист помогал миллионам советских и российских граждан формировать мировоззрение, а его исторические персонажи стали олицетворением мужества и героизма:

— Огромная потеря для нашей культуры. Светлая ему память, — отметил Шахназаров.

Величайшим артистом и символом мужской красоты назвал актера продюсер Иосиф Пригожин.

— Актер, талантище просто! Один из достойнейших артистов, актеров. Светлая память, — цитирует Пригожина телеканал РЕН ТВ.

Слова скорби о кончине артиста выразили и первые лица страны. Так, президент РФ Владимир Путин направил родным и близким актера Василия Ланового телеграмму с соболезнованиями.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram отметил, что кинообразы артиста, в которых он играет благородных и мужественных героев, невозможно забыть, ведь они стали кумирами миллионов зрителей.

— Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память... — написал Собянин.

Как признался «ВМ» народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, персонажи Ланового изменили жизнь многих подростков.

— Василий Семенович был, прежде всего, гражданином — порядочным человеком, верным и надежным. Еще он был мужественным. Он сыграл, прожил такую непростую роль, как Павка Корчагин. Этот образ перед глазами многих взрослых людей. Хочется, чтобы этот герой был с нами всегда, — поделился своими переживаниями народный артист.

Герасимов сообщил, что вместе с ушедшим от всех нас артистом когда-то играл в фильмах «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Друг Ланового уточнил, что подростки в подражание честным и смелым героям этих картин становились милиционерами. Некоторые из тех ребят сегодня руководители российской полиции, на их плечах генеральские погоны.

— Помимо того, что Лановой был великим актером, он был цельным человеком. Это главное. Свой характер он показал уже в семь лет. Когда маленький Вася Лановой оказался на оккупированной фашистами территории, он не побоялся противостоять немецкому грабителю. Вооруженный автоматом верзила потребовал отдать ему ремень, который был на мальчике. Ребенок оказал сопротивление, негодяю пришлось стрелять, чтобы отнять приглянувшуюся вещь. Вася после этого стал заикаться, но и это он преодолел! — рассказал собеседник «ВМ».

Герасимов добавил, что в его памяти и памяти миллионов поклонников Василий Лановой будет жить вечно.

Художественный руководитель Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова Римас Туминас отметил, что до последнего надеялся, что Лановому удастся преодолеть болезнь и вернуться на сцену:

— Как мне его жаль. Как жаль. Как все уходят — и зачем, почему? Что же это за год, начался с таких потерь, — рассказал худрук театра, в котором Василий Лановой служил с 1957 года.

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Напомним, Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Весть о кончине артиста сообщила его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

В свою очередь, Кирилл Крок, директор Театра Вахтангова, в котором служил артист, сообщил СМИ о том, что учреждение выведет все постановки из своего репертуара, в которых играл народный артист СССР Василий Лановой.

— Спектакля «Посвящение Еве» без Василия Семеновича, конечно же, не будет. И «Последние луны» тоже, — подтвердил он.

Как уточнил Крок, в последний раз Василий Семенович вышел на сцену 24 декабря, играя в «Последних лунах». Затем он заболел коронавирусом, и недуг оказался сильнее.

Церемония прощания с артистом пройдет 1 февраля в стенах вахтанговского театра. Затем актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

СПРАВКА «ВМ»

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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