«Дышать не могла»: актриса Чурсина вспомнила самые яркие роли Ланового

Фото: Полосатый рейс, Ленфильм, 1961

В Василия Ланового, главного красавца отечественного кино, были влюблены абсолютно все советские девушки. Таким воспоминанием с «Вечерней Москвой» поделилась народная артистка СССР Людмила Чурсина.

По ее словам, не влюбиться в артиста было невозможно:

— Потому что это был человек не только потрясающей красоты, но и удивительно интересный и яркий. В каких только образах не представал он перед зрителем — от офицера-белогвардейца из фильма «Любовь Яровая» до советского разведчика в картине «Пятьдесят на пятьдесят», от ученого-экспериментатора в фильме «Иду на грозу» до незабываемого «короля» пляжа в крохотном эпизоде картины «Полосатый рейс». Кстати, этот маленький эпизод был его самым любимым из всех остальных. Но для меня знакомство с Лановым началось с киноленты «Аттестат зрелости». Когда я смотрела, даже дышать не могла из-за того, как он был красив, неповторим и гармоничен в этой роли.

Чурсина отметила, что подобных Лановому больше нет:

— Его слова из кинофильма «Офицеры» «Есть такая профессия — Родину защищать» стали крылатыми и народными. Он, кстати говоря, был очень народным артистом, любил людей и страну, был неподдельным патриотом. Очень жаль, что легенды уходят. Светлая память.

Напомним, народный артист СССР Василий Семенович Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет.

Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, но недавно его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

На сцене Вахтанговского театра Лановой прослужил более 60 лет — с 1957 года до конца своей жизни.

За 68 лет трудовой деятельности актер исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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