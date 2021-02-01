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Храм в Адмиралтействе после реставрации открыли в Санкт-Петербурге
Фото: Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Храм в Адмиралтействе после реставрации открыли в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Общество

Открытие Домового храма в Адмиралтействе состоялось после реставрации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости».

На торжественной церемонии присутствовал губернатор города Александр Беглов. Он отметил особенную важность реставрации в историческом здании для культурного наследия.

— Храм небольшой, но очень уютный. Самое главное, что он восстановлен в историческом здании Адмиралтейства. Мы продолжаем восстанавливать наше наследие, — сказал Беглов.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел божественную литургию. На освящении также присутствовали главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, члены военного совета главного командования ВМФ и представители других важных для города организаций.

Напомним, что храм был построен в 1821 году. Статус собора ему присвоили в 1858 году. В 1920-х он был закрыт для посещения. Возобновил свою работу только в 2013 году.

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