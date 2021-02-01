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Владимир Путин возложил цветы к могиле Василия Ланового
Фото: mos.ru

Владимир Путин возложил цветы к могиле Василия Ланового

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Интерфакс.

Глава государства отметил, что был хорошо знаком с Лановым. Он напомнил, что в последние годы вместе с актером шел в строю «Бессмертного полка». По словам Путина, такие выдающиеся деятели искусства, как Лановой, оставили очень яркий след в искусстве.

— Те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений. Мне, конечно, очень жаль, что он ушел из жизни, — сообщил президент России.

Напомним, Василий Лановой ушел из жизни в четверг, 28 января. Ему было 87 лет. Несколько недель назад актера госпитализировали с коронавирусом, спустя некоторое время его состояние резко ухудшилось. В связи с этим Ланового перевели в реанимацию, однако врачам не удалось его спасти.

Прощание с актером прошло в Театре имени Вахтангова. Проститься с ним пришли мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры России Ольга Любимова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу и многие другие.

СПРАВКА «ВМ»

Родился Василий Лановой 16 января 1934 года в Москве. За день до начала Великой Отечественной войны родители Ланового отправили мальчика вместе с сестрами к бабушке и дедушке в деревню, расположенную в Одесской области. Вскоре село оккупировали фашисты. Один из немецких солдат ради забавы выстрелил из автомата над головой семилетнего Васи Ланового, и ребенок после этого длительное время сильно заикался. Однако мальчик победил недуг. По рассказам самого Ланового, через несколько лет врач в Москве посоветовал ему петь, и это помогло.

За 68 лет трудовой деятельности актер Василий Лановой исполнил множество театральных и кинематографических ролей, создав бессмертные образы героев, которых полюбил зритель. Вот только некоторые из них: Павка Корчагин (1956 год), Артур Грей («Алые паруса», 1961 год), Анатолий Курагин («Война и мир», 1965 год), Алексей Вронский («Анна Каренина», 1967 год), Иван Варавва («Офицеры», 1971 год), генерал Отто Вольф («17 мгновений весны», 1973 год), Шервинский («Дни Турбиных», 1976 год).

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