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Президент ФИФА заявил, что ЧМ-2022 пройдет со зрителями
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Президент ФИФА заявил, что ЧМ-2022 пройдет со зрителями

Кирилл Николаев

Спорт

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдут при заполненных трибунах. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил журналист Associated Press Роб Харрис в своем Twitter-аккаунте.

По мнению Инфантино, к 2022 году коронавирусная инфекция будет побеждена, а весь мир научится жить с этим.

Напомним, что сборная России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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