Почти 900 электронных договоров купли-продажи столичной недвижимости заключили в 2020 году

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

По результатам городского аукциона в 2020 году было заключено 898 электронных договоров купли-продажи недвижимости в Москве. Общая площадь объектов составила 82,2 тысячи квадратных метров.

По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с января 2020 года цикл продажи городских объектов с торгов переведен исключительно в электронный формат. Благодаря этому были достигнуты высокие показатели. Он отметил, что в 2020 году столичный департамент городского имущества заключил в 1,7 раза больше договоров купли-продажи недвижимости, чем в 2019 году. Также было подготовлено и передано для проведения аукциона три тысячи приватизационных дел.

Уточняется, что в Москве выросло число предложений для инвесторов. Так, стало больше продаж городского имущества вторичными способами. Министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2020 году инвесторов больше привлекали нежилые постройки.

— По ним заключили 442 договора купли-продажи, по машино-местам — 436 договоров, а по зданиям и сооружениям — 20 договоров. Объекты для продажи рассматриваются на заседаниях специальной комиссии по вовлечению в оборот. Лоты отбираются с целью пополнения городского бюджета и развития в сфере конкуренции, — пояснил Максим Гаман.

Среднее значение между стартовой и итоговой ценой лотов на торгах составило 44 процента в 2020 году. Однако в частных случаях стоимость объекта значительно увеличивалась. Например, цена нежилой постройки в Басманном районе площадью 51,6 квадратного метра выросла на 300 процентов. Общее число объектов, реализуемых на электронных торгах за год, увеличилось больше чем в два раза за семь лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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