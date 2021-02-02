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Офисные здания площадью около 60 тысяч «квадратов» планируют построить на севере Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Офисные здания площадью около 60 тысяч «квадратов» планируют построить на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 1-я улица Ямского Поля, 17к1 Карта всех событий

Офисные здания площадью порядка 60 тысяч квадратных метров могут появиться на севере Москвы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

В ведомстве уточнили, что объекты могут построить по адресу 1-я улица Ямского Поля, дом 17 на участке в 1,5 гектара.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на данный момент там находятся административно-производственные здания площадью порядка 16, 8 тысячи квадратных метров. Часть из них позже снесут.

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